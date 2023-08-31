"Taksim’e sığamadım, kimseye çaktırmadan ağladım..."

Oyuncu Derya Şensoy ile Müjgan Ferhan Şensoy, 31 Ağustos 2021 tarihinde kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren babaları Ferhan Şensoy'u ikinci ölüm yıl dönümünde andılar.

"KİMSEYE ÇAKTIRMADAN AĞLADIM"

Babasıyla ilgili uzun bir yazı kaleme alan Derya Şensoy, babasıyla yıllar önce çekilen siyah - beyaz fotoğrafını paylaşarak "Demin Feruş yolladı bu fotoğrafı baba, 'Babam ve Daduş' yazmış.. Eve, sokaklara, İstiklâl Caddesi'ne hatta koskocaman Taksim'e sığamadım. Koşardım; yürüdüm. Kimseye çaktırmadan ağladım, bazı insanlar çaktı. Balo sokağa döndüm, istemsizce... Tiyatromuzda temizlik vardı, yarın yine sahnen var, 3 oyun birden... İlker çıkmamış, son kontrolleri yapıyor. O kitleyecek bu akşam. Mustafa ve Ender demin çıkmış yakalayamadım. Erdinç Ağabey ve Işıldaklar biraz daha erken çıkmışlar, Erdinç Ağabey hepimizden önce gidiyor mezarlığa 31 Ağustos'larda. Seni çok özledik" dedi.

"ÇOK SESSİZ SENSİZ HER YER"

"Kalbimin en içindesin, her gün" diyen Derya Şensoy, daha sonra "Fuaye, salon, alt kulis çok sessiz sensiz her yer Ses Tiyatrosu’nda! Ama kulağımda hep çınlıyor sesin. Doğruyu ve yolumu hâlâ hep kalbimdeki sesinle bulmaya devam ediyorum. Seni çok ama çok seviyorum babacığım" ifadelerini kullandı.

"EN SEVDİĞİM FOTOĞRAFLARINDAN BİRİ OLACAĞINI BİLMEDEN"

Müjgan Ferhan Şensoy ise babasının fotoğrafını "İki sene nasıl geçti, hem çok yavaş hem çok hızlı. Hâlâ duygularımı paylaşmakta zorlanıyorum. Çok özlüyorum çok... Ünye’deyiz, bana bakıyorsun bu fotoğrafta, analog makinamla denemeler yapıyorum, en sevdiğim fotoğraflarından biri olacağını bilmeden" notuyla paylaştı.