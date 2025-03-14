Tamer Karadağlı'nın gurur günü! Kızı Zeyno ikinci oldu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno, katıldığı piyano yarışmada ikinci oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Tamer Karadağlı'nın gurur günü! Kızı Zeyno ikinci oldu - Resim : 1

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde  Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno ailesini gururlandırdı.

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Tamer Karadağlı'nın gurur günü! Kızı Zeyno ikinci oldu - Resim : 2

Ünlü oyuncunun Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen ve şimdilerde 18 yaşında olan Zeyno, katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano yarışmasında ikinci oldu.

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Tamer Karadağlı'nın gurur günü! Kızı Zeyno ikinci oldu - Resim : 3

Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi olan Zeyno Karadağlı'ya ilk tebrik babasından geldi.

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Tamer Karadağlı'nın gurur günü! Kızı Zeyno ikinci oldu - Resim : 4

TAMER KARADAĞLI'DAN TEBRİK

Kızının fotoğrafını paylaşan Karadağlı, "Tebrik ediyorum canım kızım." dedi.