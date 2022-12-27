Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'in yüzünü ilk defa gösterdi

Haziran 2021'de Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikâh masasına oturan Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çifti bir yıl sonra da kızları Zeynep’i kucağına almıştı. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu çiftten Ece Çeşmioğlu, kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez sosyal medyadan paylaştı.

İŞTE ZEYNEP BEBEK

Oyuncu çiftten Çeşmioğlu, kızlarının yüzünü gösterdi. Çeşmioğlu'nun fotoğrafına kısa sürede yüzlerce yorum ve binlerce beğeni geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ece Çeşmioğlu Ölmez (@ececesmioglu)'in paylaştığı bir gönderi

"AŞIRI MUTLUYUM"

"Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" diyen Ölmez, sözlerine; "Zeynep 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi" şeklinde devam etmişti.