Taner Ölmez: Kız babası olmak çok tehlikeli bir durum

KIZ BABASI OLMAK TEHLİKELİ BİR DURUM

Ece Ceşmioğlu ile evliliğinden Zeynep adında bir kızı olan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ölmez, "Kız babası olmak çok tehlikeli bir durum, evden çıkamıyorsun. Ben birkaç aydır kızımla yatıyorum. Artık başka bir seviye olmaya başladı. Kokla kokla... Gece yarısı uyanıp kafayla bana dalıyor, su istiyor" diye konuştu.