Taner Ölmez: Kız babası olmak çok tehlikeli bir durum
Son olarak "Hayatla Barış" filmiyle ekranlara dönen ve kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile mutlu bir evliliği olan Taner Ölmez, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Ölmez, konuk olduğu programda "Kız babası olmak çok tehlikeli bir durum" dedi.
Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programının bu haftaki konuğu Taner Ölmez'di. Ece Çeşmioğlu ile evli olan oyuncu, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
"ZENGİN BİR AİLENİN ÇOCUĞU DEĞİLİM"
Taner Ölmez, "Zengin bir ailenin çocuğu değilim. Zevk aldığım yerler makul yerlerdir. Fiyatı çok fazla geliyorsa beğendiğim bir şeyi ya almam ya da indirime girmesini beklerim ve bundan da mutsuz olmam" dedi.
KIZ BABASI OLMAK TEHLİKELİ BİR DURUM
Ece Ceşmioğlu ile evliliğinden Zeynep adında bir kızı olan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ölmez, "Kız babası olmak çok tehlikeli bir durum, evden çıkamıyorsun. Ben birkaç aydır kızımla yatıyorum. Artık başka bir seviye olmaya başladı. Kokla kokla... Gece yarısı uyanıp kafayla bana dalıyor, su istiyor" diye konuştu.
Taner Ölmez, doğacak oğullarının ismini de açıkladı:
"Zeynep'in ismini ben koydum. Bir çocuk daha istiyorduk zaten, ona asla karışmayacağım demiştim. Dünyaya gelecek oğlumuzun adı 'Hazar' olacak."