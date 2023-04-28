Taner Ölmez kızı Zeynep'le poz verdi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu 28 Haziran 2021'de nikâh masasına oturmuştu, 2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.Ece Çeşmioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Taner Ölmez, kızı Zeynep ile objektif karşısına geçti.

BABA- KIZ POZU

Kızı Zeynep ile çekilen siyah - beyaz fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Taner Ölmez'in baba - kız karesi, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

"KIZ OLSUN DİYE DUA ETTİM" DEMİŞTİ

Öte yandan Taner Ölmez, kızlarının doğduğu hastane kapısında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Ünlü oyuncu, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" demişti. Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan Ölmez, "3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, dua ettim kız çocuğunu çağırdım" ifadelerini kullanmıştı.