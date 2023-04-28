Taner Ölmez kızı Zeynep'le poz verdi
Mart 2022'de Ece Çeşmioğlu ile bebekleri Zeynep'e kavuşarak ilk kez baba olma sevincini yaşayan Taner Ölmez, kızı ile objektif karşısında poz verdi.
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu 28 Haziran 2021'de nikâh masasına oturmuştu, 2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.Ece Çeşmioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Taner Ölmez, kızı Zeynep ile objektif karşısına geçti.
BABA- KIZ POZU
Kızı Zeynep ile çekilen siyah - beyaz fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Taner Ölmez'in baba - kız karesi, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
"KIZ OLSUN DİYE DUA ETTİM" DEMİŞTİ
Öte yandan Taner Ölmez, kızlarının doğduğu hastane kapısında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Ünlü oyuncu, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" demişti. Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan Ölmez, "3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, dua ettim kız çocuğunu çağırdım" ifadelerini kullanmıştı.