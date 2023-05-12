Taner Ölmez'den kızıyla yeni poz

Meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 2021'de nikah masasına oturan Taner Ölmez, 2022 yılının mart ayında da ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.

"ZEYNO"

Zeynep adında bir çocuğu olan ünlü oyuncu, kızıyla yeni fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ölmez'in "Zeyno" notuyla yaptığı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Taner Ölmez (@taner_olmez)'in paylaştığı bir gönderi

Geçen ay bir yaşına giren Zeynep Ölmez’in annesine olan benzerliği dikkat çekti.

"ÇOK DUA ETTİM"

Öte yandan Taner Ölmez, doğum sonrası verdiği röportajda "3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, dua ettim kız çocuğunu çağırdım" demişti.