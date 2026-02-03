Taner Rumeli, Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?
TİMS&B Productions tarafından hazırlanan, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da şok edici bir veda yaşanıyor. Taner Rumeli, Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?
Kanal D'nin çarşamba akşamlarına damga vuran başrolünde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı "Eşref Rüya" dizisinde, izleyiciyi sarsacak büyük bir yol ayrımına gelindi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın bugün paylaştığı kulis bilgilerine göre; dizinin ikinci sezonunda hikâyeye dahil olan ve "kötü adam" karakteriyle tansiyonu sürekli yükselten Taner Rumeli, projeye veda ediyor.
Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı dizide, Taner Rumeli'nin canlandırdığı Dinçer karakterinin hikâyesi önümüzdeki bölümlerde son bulacak. İşte bu ayrılığın arka planındaki detaylar:
Son bölümlerde Dinçer'in gerçek kimliğinin (Fırat Koral gizemi) ortaya çıkması ve Eşref ile yaşadığı sert hesaplaşmalar, karakterin hikâye sonuna yaklaştığının sinyallerini vermişti.
Dinçer karakterinin vedasının, Nisan ve Eşref arasındaki dengeleri nasıl değiştireceği ve yeni bir düşmanın yolda olup olmadığı şimdiden merak konusu.
Karakteri başarıyla sırtlayan usta oyuncunun veda sahnesinin oldukça etkileyici bir aksiyonla gerçekleşeceği konuşuluyor.