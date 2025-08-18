Taner Rumeli ve Ceyda aşık evlendi
'Deha' dizisinin Karga'sı Taner Rumeli ve Ceyda Âşık, geçtiğimiz gün gerçekleşen kına gecesinin ardından evlendi. Çift, mutlu anlarını sosyal medyada paylaştı.
Ünlü oyuncu Taner Rumeli, uzun süredir birlikte olduğu Ceyda Âşık ile geçtiğimiz nisan ayında nişanlanmıştı.
Geçtiğimiz gün, aileleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla görkemli bir kına gecesi düzenleyen çift, nikah masasına oturdu.
TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTILAR
Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Taner Rumeli ve Ceyda Âşık, düğün sevincini takipçileriyle de paylaştı.