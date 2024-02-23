Tanyeli hastalığından ve yaşadıklarından bahsetti: Benim de burnum Kaf Dağı’ndaydı, şimdi yere sürtüyorum. Hayat böyle...

"İlk işleri beni sigortadan men etmek oldu"

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Tanyeli, kanser tanısı konulmadan önce dans eğitmenliği yaptığı kurumdan çıkarıldığını söyleyerek "İlk işleri beni sigortadan men etmek, işten atmak oldu. 'Burası her zaman senin yerin, iyileşince tekrar görüşürüz' dediler. Çok kibarlardı ama asıl o dönem sigortaya ihtiyacım vardı." dedi.