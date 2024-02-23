Tanyeli hastalığından ve yaşadıklarından bahsetti: Benim de burnum Kaf Dağı’ndaydı, şimdi yere sürtüyorum. Hayat böyle...
"Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. Hastalığından ve yaşadıklarından bahseden Tanyeli'nin açıklamaları üzerine; sunucu Yelda Kırçuval gözyaşlarını tutamadı.
Uzun süredir kanser tedavisi gören bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli, TV8 ekranlarında Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu.
"İlk işleri beni sigortadan men etmek oldu"
Aramızda Kalmasın programına konuk olan Tanyeli, kanser tanısı konulmadan önce dans eğitmenliği yaptığı kurumdan çıkarıldığını söyleyerek "İlk işleri beni sigortadan men etmek, işten atmak oldu. 'Burası her zaman senin yerin, iyileşince tekrar görüşürüz' dediler. Çok kibarlardı ama asıl o dönem sigortaya ihtiyacım vardı." dedi.
"Ameliyat durumum kapanmış durumdaTedavi sürecinden bahsederken artık ameliyatla kurtulma ihtimalinin kalmadığını belirten ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Hastanede olumlu şeyler duymadım. Arter ve toplardamar içinde olduğu için davetsiz misafirim, ameliyat durumum kapanmış durumda.
"İyi tarafı da hiç yayılma olmadı"
İyi tarafı da hiç yayılma olmadı. Tedavi yöntemlerini araştırıyorum. Şimdi ayaktayım, gün içinde serum alıyorum, kalkıp hayatın içine karışıyorum. Bir şeyler yaptığımda kanlı canlı oluyorum."