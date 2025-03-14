Tanyeli'nin entübe edilmesinin ardından oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, dün durumu ağırlaştığı için entübe edilmişti. Bugün oğlu Taylan duygusal bir paylaşımda bulundu.
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2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli'nin sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenildi.
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OĞLUNDAN İLK PAYLAŞIM
Sağlık durumu ağırlaşan ve entübe edilen Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal bir paylaşım geldi.
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Annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Taylan, gönderisine "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" notunu düştü.
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ÜNLÜ OYUNCUDAN DUYGUSAL SÖZLER
Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, Tanyeli'nin entübe edilmesinin ardından X hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.