Tanyeli'nin entübe edilmesinin ardından oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, dün durumu ağırlaştığı için entübe edilmişti. Bugün oğlu Taylan duygusal bir paylaşımda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Tanyeli'nin entübe edilmesinin ardından oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım - Resim : 1

2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli'nin sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenildi.

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Tanyeli'nin entübe edilmesinin ardından oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım - Resim : 2

OĞLUNDAN İLK PAYLAŞIM

Sağlık durumu ağırlaşan ve entübe edilen Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal bir paylaşım geldi. 

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Tanyeli'nin entübe edilmesinin ardından oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım - Resim : 3

Annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Taylan, gönderisine "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" notunu düştü.

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Tanyeli'nin entübe edilmesinin ardından oğlu Taylan'dan duygusal paylaşım - Resim : 4

ÜNLÜ OYUNCUDAN DUYGUSAL SÖZLER

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, Tanyeli'nin entübe edilmesinin ardından X hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. 