Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den evlilik yıl dönümü mesajı

2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, 17 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Bu tedavi sürecinde Tanyeli'nin en büyük destekçisi yine eşi İlker Sünneli olmuştu.

Eşinin vefatıyla derinden sarsılan İlker Sünneli de gözyaşları içinde Tanyeli'yi son yolculuğuna uğurlamıştı.

"EVLİLİĞİMİZİN 12. YILI BİTTİ"

Eşinin vefatının ardından zor günlerden geçen İlker Sünneli, son olarak 12. evlilik yıl dönümlerini duygusal bir paylaşımla kutladı.

Sünneli, eşinin ve sevdiklerinin de olduğu bir fotoğrafı yayınlayıp, ''Bugün evliliğimizin 12. yılı bitti canımın için. Cennet mekanında, rabbim sana en güzelliklerinden nasip etsin. Seni seviyorum güneşin kızı'' notunu düştü.