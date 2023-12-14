Tarık Emir Tekin: Afra ile aramızda bir şey yok, çok iyi dostuz

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nda oynayan Tarık Emir Tekin, Etiler'de görüntülendi. Hakkında çıkan bazı haberlere de açıklama getirdi.

"Biz o sette çok iyi dostuz, haftanın altı günü birlikte çalışıyoruz"

Geçtiğimiz yıl Sofia Katc ile uzun süreli birlikteliğini sonlandıran ve ayrılığın ardından "Aşk acısı çekiyorum" açıklamasında bulunan Tarık Emir Tekin'in rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yeni bir yelken açtığı ileri sürülmüştü. Tekin, hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.

Habertürk’ten Eren Gürel’in yaptığı habere göre; Tarık Emir Tekin, "Ben bu tarz, yorumlarda bulunmaktan utanıyorum. Bu dedikodu benim özel hayatımın üzerinden oluyorsa benim Afra ile aramda hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim. Biz o sette çok iyi dostuz, haftanın altı günü birlikte çalışıyoruz" dedi.