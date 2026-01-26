Tarkan, 3-4 Şubat'ta Volkswagen Arena'da: Biletler tükendi mi?

Türk pop müziğinin efsane ismi Megastar Tarkan'ın uzun bir aranın ardından İstanbul Volkswagen Arena'da vereceği konserin biletleri, hayranlarının rekor düzeydeki yoğun ilgisi nedeniyle çok kısa sürede tükenmişti.

TARKAN KAÇ YIL SONRA KONSER VERDİ?

Tarkan, İstanbul'da 7 yıl aradan sonra sevenleriyle buluştu. Bu konser serisinin üçüncüsü, uzun bir aradan sonra gerçekleştirilmiş oldu.

3-4 ŞUBAT'TA KONSER VERECEK

Tarkan, ocak ayındaki sekiz konser sonrası takvimini güncelledi. Yoğun talep üzerine eklenen 3–4 Şubat 2026 tarihli konserlerin biletleri ise 26 Ocak Pazartesi (bugün) günü saat 11.00 itibarıyla satışa sunulmaya başladı.

BİLETLER TÜKENDİ Mİ?

11:00 itibarıyla satışa çıkarılan biletler tükendi...

VOLKSWAGEN ARENA OTURMA DÜZENİ

TARKAN BİLET FİYATLARI

Bilet Kategorileri:

SAHA İÇİ

• Kuzey & Güney Sahne Önü Ayakta 8.925₺

• Saha İçi Ayakta 3.675₺

TRİBÜN

• VIP 12.600₺

• Tribün 1. Kategori 9.975₺

• Tribün 2. Kategori 7.875₺

• Tribün 3. Kategori 5.775₺

• Tribün 4. Kategori 4.725₺

• Tribün 5. Kategori - Kısıtlı Görüş 2.625₺

• Tribün 6 . Kategori - Kısıtlı Görüş (201 & 217 Blok) 1522.50 TL