Tarkan: Acısı dün gibi içimde yaşananların

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan felaket sonrası hem vatandaşlar hem de sanat dünyasının önemli isimleri seferber oldu, deprem bölgesine yardımda bulundular. Ünlü sanatçı Tarkan da destek verdiği depremzedeleri unutmadı. Felaketin üstünden geçen 1 aydan sonra Tarkan, gözlerinin dolu dolu olduğu bir fotoğraf paylaştı.

"Acısı dün gibi içimde yaşananların"

Tarkan, sosyal medya hesabından ilk kez gülmediği bir karesini paylaştı. Altına da şu notu düştü. "Budur ruh halim bir süredir. Acısı dün gibi içimde yaşananların, yaşatılanların. Unutmayalım... Ben de sizleri özledim ama."