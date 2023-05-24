Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu ikinci tur için yurt dışında oy kullandı

6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sandık başında eşiyle verdikleri pozları paylaşan Tarkan, "Biz oyumuzu verdik. Siz de verin mutlaka. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

Tarkan ilk turda oyunu kullanırken verdiği bu fotoğrafını da "Ben oyumu verdim. Vatana, millete hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı.