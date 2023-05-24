Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu ikinci tur için yurt dışında oy kullandı
Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oyunu, ilk turda olduğu gibi yine yurt dışında kullandı. Ünlü şarkıcı, sandık başında çekilen hem kendisinin hem de eşinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sandık başında eşiyle verdikleri pozları paylaşan Tarkan, "Biz oyumuzu verdik. Siz de verin mutlaka. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
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Tarkan ilk turda oyunu kullanırken verdiği bu fotoğrafını da "Ben oyumu verdim. Vatana, millete hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı.