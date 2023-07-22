Tarkan plajdan paylaştı: Güzellikler yakında!

Megastar Tarkan şu sıralar İspanya'da tatil yapıyor. Ünlü şarkıcı plajda güneşlenirken çektiği pozu hayranlarının beğenisine sundu.

"Güzellikler yakında. Biraz daha sabır."

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğrafında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun çalışmalara kısa bir ara vermek ve devam edecek olan o yoğun çalışmalara enerji depolamak için bir tatil şarttı artık. Güzellikler yakında. Biraz daha sabır."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

1 yıl sonra sahnede

Bir yılın ardından yeniden sahnelere dönen Megastar Tarkan, 18 Ağustos Cuma günü Monte Carlo’da konser verecek.

Avrupa’nın en prestijli festivallerinden biri olan Monte Carlo Festivali’nin diğer konukları arasında Sting, Chris Isaak, Robbie Williams, Ricky Martin, Norah Jones ve Eros Ramazzotti yer alıyor.