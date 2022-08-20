Tarkan: "Seyşeller tatilinden birkaç kare daha!"

Ünlü şarkıcı Tarkan, geçtiğimiz aylarda eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Hint Okyanusu’nun incisi olarak bilinen Seyşeller’e gitmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı, önceki gün 'tbt' (Throwback Thursday) etiketiyle ailesiyle tatilde çekilen fotoğraflarını yayınladı.

"BİRKAÇ KARE DAHA!"

Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile keyifli anlarını paylaşan 49 yaşındaki şarkıcı, gönderisine "Bu sıcak yaz günlerinde bir tatil 'tbt'si güzel olur dedim. Daha önce de fotoğraflar paylaştığım Seyşeller tatilinden işte birkaç kare daha!" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

Paylaşımlarıyla kısa sürede yoğun ilgi gören Tarkan'ın kareleri, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YAZA MERHABA FOTOĞRAFLARI

Mart ayında çiçekli şortuyla yaza ‘merhaba’ diyen Tarkan, o anları sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşmıştı. Tatil yeri ise merak konusu olmuştu. Megastar fotoğrafın altına eşi ve kızının baş harflerini yazıp aralarına kalp emojisi koymuştu. Bazı hayranları şarkıcının Karayipler’de olduğunu öne sürmüştü.