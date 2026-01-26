Tarkan ve Hülya Avşar'ın 15 yıllık küslüğü bitti: Utandırdı beni

"DANGALAK"

Tarkan'a o dönem "Dangalak!" diyen Hülya Avşar, şu ifadeleri kullanmıştı: "Feci saygısız. Tarkan'ın böyle bir hakkı yok. Ben kalkıp ona böyle bir jest yapıyorsam gelip ödülünü alacak. Tarkan kim pardon? Nasıl böyle bir havaya soktular? Vergide birinci mi oldu? Okul mu yaptırdı? Kendime kızıyorum o saygısıza ödül vermeye gittiğim için. N'oluyoruz be, kim be bu! Aaa kim be bu! Ohh, içimde ne varsa döktüm hazır sizi yakalamışken, boğabilirim bile onu! Şu anda sakın karşıma çıkmasın. Bir metre boyunda sadece göbek atıyor diye bu kadar havaya girmesin."