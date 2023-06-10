Tarkan yeni şarkısının hazırlıklarına başladı

Megastar Tarkan'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni şarkısının müjdesini verdi.

Çalışmalara başladı

Bilgisayarın başında bir anı "Merhaba bu arada" notuyla paylaşan Tarkan, akıllara yeni bir şarkı mı geliyor sorusunu getirdi.

Geçtiğimiz aylarda aranjör Ozan Çolakoğlu ile Barselona'da buluşan şarkıcı, "Hem biraz gezdik tozduk, sohbet ettik hem de tabii ki müzik yaptık. Güzel şarkılar geliyor" demişti.