Tarkan'a küfreden Serdar Ortaç özür diledi
Son günlerde gece saatlerinde açtığı canlı yayınlarla oldukça dikkat çeken Serdar Ortaç, dün akşam herkesi şaşırtan bir konuşma yaparak yayın sonrası Tarkan'a küfür etti. Ünlü isim bugün özür diledi.
Son zamanlarda sosyal medya hesabından açtığı yayınlarda takipçileriyle dertleşen Serdar Ortaç, sabaha kadar canlı yayın yaptı. Ünlü isim canlı yayında küfür edince evdeki çalışan kadın müdahale etti.
'HATIRLAMIYORUM Kİ, ÇOK ALKOLLÜYDÜM'
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Serdar Ortaç, konuyla ilgili olarak; "Hatırlamıyorum ki... Çok alkollüydüm ağabey. İlaç da kullanıyorum ben. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum. İntihar etmişim yani...'' dedi.
'SOSYAL MEDYAM KALICI OLARAK KAPATILDI'
Ünlü şarkıcı üzüntüsünü dile getirirken, ''Sosyal medyamı kapatmışlar zaten. Kalıcı kapatıldı yazıyor TikTok hesabımda. Herkes, 'Ne yaptın sen?' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim ondan da. Hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.