Tarkan'a küfreden Serdar Ortaç özür diledi

'HATIRLAMIYORUM Kİ, ÇOK ALKOLLÜYDÜM'

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Serdar Ortaç, konuyla ilgili olarak; "Hatırlamıyorum ki... Çok alkollüydüm ağabey. İlaç da kullanıyorum ben. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum. İntihar etmişim yani...'' dedi.