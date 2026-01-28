Tarkan'dan bir konser sürprizi daha: Sibel Can ve Ata Demirer'le sahneyi paylaştı
İstanbul Volkswagen Arena'da konserleri devam eden ünlü şarkıcı Tarkan, Cem Yılmaz'ın ardından bir sürpriz daha yaptı. Megastar, dün akşamki konserinde Sibel Can ve Ata Demirer ile sahneyi paylaşıp düet yaptı.
Tam 7 yıllık aranın ardından sahnelere dönen Tarkan, konser serisine devam ediyor. Megastar, konser serisinin altıncı gecesinde Volkswagen Arena'da unutulmaz anlar yaşattı.
Geçtiğimiz hafta ünlü komedyen Cem Yılmaz'la sahnede "Kuzu Kuzu" adlıyı şarkısını seslendiren Megastar Tarkan, hayranlarına bir sürpriz daha yaptı.
Melike Şahin, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Pınar Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği konser gecesinde Tarkan, bu kez meslektaşı Sibel Can ve komedyen Ata Demirer'i sahnesine konuk etti.
SÜRPRİZ DÜET
Tarkan'ın "Benim yıllar önce Sibel Can'a verdiğim bir 'Çakmak Çakmak' adlı bir şarkım vardı. Onu ben de söylemek istedim bu gece. Benden de dinlemek ister misiniz?" sözleri sonrası sahneye Sibel Can da geldi. Birlikte “Çakmak Çakmak” şarkısını söyleyen ikili sahnede adeta döktürdü.