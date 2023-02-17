Tarkan'dan depremzedelere yardım
Haluk Levent sosyal medya hesabı üzerinden Tarkan’ın AHBAP’a yaptığı bağış miktarını açıkladı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası birçok iş insanı, sanatçı ve vatandaşlar deprem bölgesi için yardım kampanyalarına destek vermeye devam ediyor.
Tarkan'dan depremzedelere yardım
Ünlülerin kampanyaya olan desteklerini paylaşan Haluk Levent, Tarkan'ın bağışını da paylaştı. Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“Sevgili Tarkan ! 1 milyon TL bağış yaptı!”
Sevgili @tarkan !— Haluk Levent (@haluklevent) February 16, 2023
1 milyon ₺ bağış yaptı!
👏👏👏👏👏👏