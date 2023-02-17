Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası birçok iş insanı, sanatçı ve vatandaşlar deprem bölgesi için yardım kampanyalarına destek vermeye devam ediyor.

Tarkan'dan depremzedelere yardım

Ünlülerin kampanyaya olan desteklerini paylaşan Haluk Levent, Tarkan'ın bağışını da paylaştı. Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Sevgili Tarkan ! 1 milyon TL bağış yaptı!”