Tarkan’dan eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik paylaşım: "Aşk doğacak yarın"

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 29 Nisan 2016’da nikah masasına oturmuş, ünlü çift 2018’ yılında da kızları Liya’yı kucağına almıştı. Eşi gözlerden uzak olan Tarkan zaman zaman eşiyle pozlarını paylaşıyor. Bu pozlara yenisini ekledi.

"Aşk doğacak yarın"

Megastar geçtiğimiz gün eşi Pınar Tevetoğlu ile teknede pozunu paylaştı. Eşi Pınar Tevetoğlu'na sarıldığı pozu "Aşk doğacak yarın… Seni çok seviyorum Pina" notuyla yayınladı.

Tarkan’ın paylaşımına 320 binin üzerinde beğeni ve yorum geldi. Takipçiler "Ay duygulandım", "Rabbim bize de nasip et" , "Ne kadar da romantik" gibi yorumlar yazdı.