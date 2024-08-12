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Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na romantik doğum günü mesajı: İyi ki varsın yoldaşım, en iyi arkadaşım
Megastar Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu'nun 38'inci yaşını duygusal bir mesajla kutladı.
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Megastar olarak andığımız Tarkan, 2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile dünyaevine girmişti. 2018 yılında ise kızları Liya'yı kucaklarına aldılar.
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İş için yılın belirli kısımlarında Türkiye'ye gelen Tarkan Tevetoğlu, eşi Pınar Tevetoğlu'nun yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.
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38'inci yaşına giren Pınar Tevetoğlu ile objektif karşısında poz veren Tarkan, eşiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafı; "İyi ki doğdun Pınar'ım. İyi ki varsın yoldaşım, en iyi arkadaşım... Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara... Seni seviyorum" notuyla yayımladı.
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Tarkan'ın paylaşımına "Hep mutlu olun", "Uzun bir ömür dilerim Dünya'nın en güzel çifti", "Süpersiniz", "Maşallah ne güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.