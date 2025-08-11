Tarkan'dan eşine romantik kutlama: "Kalp atışım, vatanım… İyi ki doğdun"

Megastar Tarkan, 2017 yılında dünyaevine girdiği eşi Pınar Tevetoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tarkan, eşiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı hayranlarıyla paylaştı.

Ünlü şarkıcı, fotoğrafın altına "İyi ki doğdun canım benim. Kalp atışım, vatanım... Seni seviyorum" notunu düşerek eşine olan sevgisini dile getirdi.

Bu romantik kutlama, Tarkan'ın takipçilerinden büyük ilgi gördü. Yüzlerce yorum alan paylaşım, "Maşallah size çok yakışıyorsunuz," "En beğendiğim güzel çift," ve "Birbirinin evi olmuş iki güzel insan" gibi olumlu mesajlarla doldu. Tarkan ve Pınar Tevetoğlu çifti, 2018 yılında kızları Liya'yı kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz aylarda Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlunu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle 68 yaşında hayatını kaybettmişti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a gelmişti. Annesinin ölümüyle sarsılan ünlü sanatçı, cenazede ayakta güçlükle durabilmiş, mezarlıkta gözyaşlarına hakim olamamıştı.