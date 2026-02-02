Tarkan'dan eşine: Sevmeye engel değil mesafeler

Ünlü şarkıcı Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sevenleriyle buluştu. Yoğun bir konser maratonuna başlayan ve tüm hızıyla devam eden Megastar, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem oluyor.

"AYRI OLUNCA DEĞERLERİNİ DAHA FAZLA ANLIYORUM"

Megastar geçtiğimiz günlerde sahnede 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya’ya duyduğu özlemi dile getirmişti. “Ben biraz geç evlendim, geç de baba oldum biliyorsunuz. Eşim ve kızım burada değil, ayrı olunca değerlerini daha fazla anlıyorum, hayatımdaki yerleri o kadar özel ki” demişti.

EŞİNE DUYGULARINI PAYLAŞTI

Türkiye’nin en ünlü pop müzik isimlerinden Tarkan, İstanbul’daki konserlerine devam ettiği günlerde sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda eşi Pınar Tevetoğlu’na duygularını ifade eden bir mesaj paylaştı.

"SEVMEYE ENGEL DEĞİL MESAFELER"

Konser sonrası dinlenmeye çekilen Tarkan paylaştığı kareye, 'Konser aralarında yan gelip yatmaya devam. Bir de geceye bir aşk mesajı bırakalım. Sevmeye engel değil mesafeler.' notunu düştü.