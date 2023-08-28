Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek

Tarkan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası grup maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ettiği maçta salonda oyunculara destek verdi.

Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı.  A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.

Megastar Tarkan'dan Filenin Sultanlarına destek

Almanya'da oynanan maça Alman seyirciler kadar Türk seyircilerin de ilgisi büyüktü. O seyirciler arasında çok tanıdık bir isim de vardı. 

Filenin Sultanları'nın mücadelesini Megastar Tarkan da salonda takip etti. Seyircilerin coşkusuna eşlik eden Tarkan, A Milli Kadın Voleybol Takımı için tezahürat yaptı.

Tarkan, maç anında çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Seyircilerden büyük ilgi gören Tarkan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek - Resim : 1

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