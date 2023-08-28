Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.

Megastar Tarkan'dan Filenin Sultanlarına destek

Almanya'da oynanan maça Alman seyirciler kadar Türk seyircilerin de ilgisi büyüktü. O seyirciler arasında çok tanıdık bir isim de vardı.

Filenin Sultanları'nın mücadelesini Megastar Tarkan da salonda takip etti. Seyircilerin coşkusuna eşlik eden Tarkan, A Milli Kadın Voleybol Takımı için tezahürat yaptı.

Tarkan, maç anında çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Seyircilerden büyük ilgi gören Tarkan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.