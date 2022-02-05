Tarkan'dan hayranlarını sevindiren mesaj: Geri sayım başladı

Ünlü sanatçı Tarkan'dan hayranlarını heyecanlandıran bir mesaj geldi...

Tarkan'dan hayranlarını sevindiren mesaj: Geri sayım başladı

Tarkan'dan yeni şarkı bekleyen hayranlarına iyi haber geldi. Tarkan, hayranlarının uzun süredir beklediği haberi Twitter'dan duyurdu. Son albümünü 2016 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkı mesajını şu paylaşımla verdi: "Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" 

Tarkan daha sonra 'Yeni single intro Shorts'ta' mesajını paylaştı.