Tarkan’dan romantik paylaşım
Sosyal medya hesabından Dünya Öpücük Günü'nü kutlayan sanatçı Tarkan, eşiyle romantik pozunu paylaştı.
Sanatçı Tarkan, Instagram hesabından bir fotoğraf yayınlayarak 6 Temmuz Dünya Öpücük Günü'nü kutladı.
“Madem Dünya Öpücük Günü”
Sanatçı, eşi Pınar Tevetoğlu’nu öptüğü pozunu “Madem Dünya Öpücük Günü” notuyla paylaştı. Tarkan’ın paylaşımı 287 binden fazla beğeni aldı.
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Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 29 Nisan 2016’da nikâh masasına oturmuş, çift 2018’de de kızları Liya’yı kucağına almıştı.