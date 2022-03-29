Tarkan'dan tatil pozu: Megastar eşi ve kızıyla tatile çıktı
Tarkan tatil sezonunu açtı. Geçtiğimiz ay yeni şarkı çıkaran Megastar Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatile çıktı.
Geçtiğimiz ay 'Geççek' adlı şarkısıyla gündeme oturan Megastar Tarkan yorgunluğunu atmak için ailesiyle tatile çıktı. Tatil sezonunu erken açan Tarkan, Instagram hesabından fotoğraflar paylaştı.
YAZA MERHABA FOTOĞRAFLARI
Çiçekli şortuyla yaza ‘merhaba’ diyen Tarkan, o anları sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı. Tatil yeri ise merak konusu oldu.
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Tarkan fotoğrafın altına eşi ve kızının baş harflerini yazıp aralarına kalp emojisi koydu. Bazı hayranları şarkıcının Karayipler’de olduğunu öne sürdü.
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