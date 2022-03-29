Tarkan'dan tatil pozu: Megastar eşi ve kızıyla tatile çıktı

Tarkan tatil sezonunu açtı. Geçtiğimiz ay yeni şarkı çıkaran Megastar Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatile çıktı.

Tarkan'dan tatil pozu: Megastar eşi ve kızıyla tatile çıktı

Geçtiğimiz ay 'Geççek' adlı şarkısıyla gündeme oturan Megastar Tarkan yorgunluğunu atmak için ailesiyle tatile çıktı. Tatil sezonunu erken açan Tarkan, Instagram hesabından fotoğraflar paylaştı. 

YAZA MERHABA FOTOĞRAFLARI 

Çiçekli şortuyla yaza ‘merhaba’ diyen Tarkan, o anları sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı. Tatil yeri ise  merak konusu oldu.

 
 
 
 
 
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Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

Tarkan fotoğrafın altına eşi ve kızının baş harflerini yazıp aralarına kalp emojisi koydu. Bazı hayranları şarkıcının Karayipler’de olduğunu öne sürdü.

 
 
 
 
 
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Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

 