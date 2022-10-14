Tarkan'dan tbt paylaşımı: "Ayrılamam sahneden işimiz bitmeden"

Şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Paylaşımlarına yenisi ekleyen ünlü şarkıcı sahnede makarna yediği fotoğrafı tbt (Throwback Thursday) yaparak paylaştı.

"SAHNEDE İŞİMİZ BİTMEDEN AYRILMAM"

Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Tarkan, gönderisine şu notu düştü:

"Konser önceleri yediğim bir tabak makarnayı çoğunlukla provalar sırasında yerim. Yani öyle uzun uzun zaman ayırmam yemeğe. Çünkü zaman değerlidir konser günlerinde iyi kullanmak gerekir. Hem aklım kalır provada, orkestrada, şarkılarda zaten o yüzden sahneden işimiz bitmeden ayrılmam."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

SEVENLERİNE SESLENDİ

Megastar Tarkan geçtiğimiz günlerde reklam yüzü olduğu alışveriş sitesinin reklam çekimleri için Bursa’daydı. Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tarkan, sosyal medya hesabından paylaşımlar gerçekleştirdi. Fan sayfalarının paylaştığı videolarda eline megafonu alan Tarkan, Bursalı sevenlerine seslendi.

Tarkan: "Çok teşekkür ederim her şey için. Ayrıca ilginiz sevginiz için çok teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. İsterdim ki hepinizle tek tek fotoğraf çektirmek. Ama kalabalıksınız. Ben fotoğraftan sonra hemen kaçacağım. Sizleri seviyorum" dedi.

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