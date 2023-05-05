Tarkan'dan yeni paylaşım: Birlik olmamız, huzur içinde yaşamamız lazım

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından 9 Eylül 2022’de İzmir’de verdiği konserdeki konuşmasından bir kesit paylaştı.

“BİRLİK OLMAMIZ, HUZUR İÇİNDE YAŞAMAMIZ LAZIM”

Tarkan, videoda şu ifadeleri kullanıyor:

“Hep böyle sevgi ve neşe içinde kalın. Her şeyi kafaya takmayın. Üç günlük dünya. Gördünüz sahnem yıkıldı. Hayatta ne olacağı hiç belli olmuyor. Pamuk ipliğinde bir hayat. O yüzden her anın değerini bilmek lazım. Her günü son günümüz gibi yaşamak lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Kırmamamız, birlik olmamız lazım. Barış ve huzur içinde yaşamamız lazım. Biz öyle bir milletiz, bunu bir daha yakalamamız lazım.”