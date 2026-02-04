Tarkan'ı 9 gündür süren konser serisinde yaklaşık 50 bin kişi dinledi

Megastar Tarkan, bitmeyen pozitif enerjisiyle binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

9 gündür devam eden konser serisinde tempoyu hiç düşürmeyen Tarkan, dün akşam yine sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

AJDA PEKKAN'I SAHNESİNDE AĞIRLADI

Sevilen şarkılarını art arda seslendiren Tarkan'a binlerce seveni eşlik etti. Bugüne kadar Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan'ı sahnesinde ağırlayan Tarkan, seyircilerinin her biriyle göz göze, kalp kalbe iletişim kurarken, sık sık seyirciler arasındaki ünlü isimlere selam vermeyi de es geçmedi. 9 gündür devam eden konser serisinde ünlü şarkıcıyı yaklaşık 50 bin kişi dinledi.

ÜNLÜ İSİMLER DE SEYİRCİLER ARASINDA KONSERİ İZLEDİ

Gece boyu şarkılara büyük bir heyecanla eşlik eden dinleyiciler arasında bu kez Demet Akbağ, Seda Sayan, Cem Hakko, Burcu Esmersoy, Danla Biliç, Cemal Can Canseven, Emircan İğrek ve Selin Yağcıoğlu yer aldı.

EFSANELEŞEN KONSER SERISINDE YARIN SON GÜN

Tarkan, konser serisine yoğun talep üzerine iki yeni tarih daha eklemişti. Megastar, bu serinin son konseriyle yarın bir kez daha sahne alacak. Projenin sahne tasarımını Can Besbelli üstlenirken, Tarkan'a sahnede eşlik eden orkestrada elektrik gitarda Can Şengün, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ile Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, klarnette Göksun Çavdar, udda Özdemir Güz ve vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ile Ozan Öztürk yer alıyor.

BİLETLER KISA SÜREDE KARA BORSAYA DÜŞTÜ

En düşük bin 522 TL, en yüksek bilet ise 12 bin 600 TL'den satışa sunuldu. Biletler kısa sürede tükenince kara borsaya düştü.