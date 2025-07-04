Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk'ün İzmir'deki yangında sörf okulu yandı!

İzmir'in Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerinde devam eden orman yangınları, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelere rağmen kontrol altına alınamıyor.

Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, bu felaketin etkilediği isimlerden biri de bir dönem süperstar Tarkan ile yaşadığı birliktelikle gündemde olan Bilge Öztürk oldu.

ALAÇATI'DAKİ SÖRF OKULU YANDI

Öztürk, Çeşme Alaçatı'da bulunan sörf okulunun yangınlarda tamamen kül olduğunu büyük bir üzüntüyle duyurdu.

"ARKADAŞLAR ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Bilge Öztürk, sörf okulunun yandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Öztürk, üzüntüsünü "Arkadaşlar çok üzgünüz. Kameralar da yanmadan önceki son görüntüler. Aramalara, mesajlara yanıt veremiyorum" sözleriyle aktardı.



Bilge Öztürk'ün İstanbul ve Muğla'da da iki sörf okulu daha bulunuyor.