Tarkan’ın konserinde Cem Yılmaz sürprizi: 'Kuzu Kuzu'da dans ettiler
Tarkan’ın İstanbul konser maratonunun üçüncü gününde, izleyicileri kelimenin tam anlamıyla bir sürpriz bekliyordu... Konserin ortasında bir anda sahnede beliren Cem Yılmaz, Megastar ile yan yana gelince salon adeta yıkıldı. İki dev ismin bu beklenmedik buluşması, geceye damgasını vuran en özel an oldu.
Yedi yıllık aranın ardından İstanbul’da hayranlarıyla buluşan Tarkan, konser serisini büyük bir ilgiyle sürdürüyor.
Serinin üçüncü gecesinde izleyicileri şaşırtan an ise, Tarkan’ın yakın dostu Cem Yılmaz’ın sahneye davet edilmesi oldu.
CEM YILMAZ SÜRPRİZİ
Yoğun alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Yılmaz, beklenmedik sürpriziyle gecenin en çok konuşulan ismi haline geldi.
'KUZU KUZU'DA DANS ETTİLER
Tarkan bandanası takarak sahneye çıkan Cem Yılmaz, “Kuzu Kuzu” şarkısında Megastar’a eşlik etti. Şarkı boyunca ikilinin karşılıklı dansı ve Yılmaz’ın kendine özgü esprileri, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Salonun enerjisi yükselirken, performans konseri izleyen binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı.
EĞLENCELİ PERFORMANS
O anlar kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birsen Altuntaş'ın paylaştığı görüntülerde; Tarkan ile Cem Yılmaz’ın sahnedeki uyumunu ve eğlenceli performansını bir kez daha gündeme taşındı.
