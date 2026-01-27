Tarkan konserinde Cem Yılmaz'dan sonra Ajda Pekkan sürprizi geliyor

TARKAN YENİ KONSERİNDE AJDA PEKKAN'I AĞIRLAYACAK

Posta'nın özel haberine göre; Tarkan yeni konserinde Cem Yılmaz'ın ardından Ajda Pekkan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Türk pop müziğinin iki efsane ismi, herhangi bir değişik olmaması durumunda aynı sahnede buluşacak ve birlikte ; “Yakar Geçerim”, “Şıkıdım” ve “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşatacak.