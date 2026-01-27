Tarkan konserinde Cem Yılmaz'dan sonra Ajda Pekkan sürprizi geliyor
Tam 7 yıllık aranın ardından sahnelere dönen Tarkan, konser serisine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz’ı ağırlayarak hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Megastar, bu kez Türk müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor.
Megastar Tarkan'ın uzun bir aranın ardından İstanbul Volkswagen Arena'da vereceği konserin biletleri, hayranlarının rekor düzeydeki yoğun ilgisi nedeniyle çok kısa sürede tükenmişti.
Tarkan, İstanbul'da 7 yıl aradan sonra sevenleriyle buluştu. Bu konser serisinin üçüncüsü, uzun bir aradan sonra gerçekleştirilmiş oldu.
Daha önce Cem Yılmaz’ı konuk eden ve birlikte “Kuzu Kuzu” şarkısını söyleyen Megastar, önümüzdeki cumartesi gecesi sahnesinde Süperstar Ajda Pekkan’ı ağırlamaya hazırlanıyor.
TARKAN YENİ KONSERİNDE AJDA PEKKAN'I AĞIRLAYACAK
Posta'nın özel haberine göre; Tarkan yeni konserinde Cem Yılmaz'ın ardından Ajda Pekkan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Türk pop müziğinin iki efsane ismi, herhangi bir değişik olmaması durumunda aynı sahnede buluşacak ve birlikte ; “Yakar Geçerim”, “Şıkıdım” ve “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşatacak.