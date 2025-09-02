Taro Emir Tekin: Nedense kötü adam oluyorum

Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu, oyuncu Tarık Emir Tekin'den rol isyanı geldi. Son olarak Sadakatsiz dizisindeki kötü karakteriyle tanınan Tekin, "Beni her projede kötü karakter yapıyorlar" diyerek sitemini dile getirdi.

Yeni sezon için senaryo okumalarına devam ettiğini belirten Tarık Emir Tekin, "Sezon açılıyor. Okuduğum çok senaryo var. Televizyon için bir iş yok ama içime çok sinen bir senaryo okudum. Film senaryosu... Şu anda paylaşmam, uygun değil. Ekim gibi set başlıyor" dedi.

"BENİ HER PROJEDE KÖTÜ KARAKTER YAPIYORLAR"

Genç oyuncu, "Bir de nedendir bilmiyorum... Beni her projede kötü karakter yapıyorlar. İyi yazılmış bir kötü karakteri oynamak da keyifli oluyor. Sadakatsiz'de Selçuk diye bir karakteri oynamıştım, şiddeti ve tehlikeyi temsil eden hikâyenin kötü karakteriydi" ifadelerini kullandı.