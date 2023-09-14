Taro Emir Tekin'den "Yalı Çapkını" açıklaması: Muhteşem bir cast, çok mutluyum

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Cuma akşamları Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın yeni sezonu için geri sayım başladı. İkinci sezonda kadroya dahil olan Taro Emir Tekin de katıldığı bir davette diziyle ilgili konuştu.

"KARAKTERİ ARIYORUM"

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın torunu Kaya'ya hayat verecek olan Tekin, "Çok sevdiğim dostlarımla oynuyorum. Muhteşem bir cast, çok mutluyum. Ortama alıştım, herkes hemen kucakladı. Çok tatlı bir ekip, sadece karakteri arıyorum" dedi.

"ÇOK NET DEĞER YAPISI OLAN BİR ÇOCUK"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da NTV'ye konuşan Tekin, Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Kaya karakteri için "Çok net değer yapısı, ahlaki pusulası ve rutini olan bir çocuk. Annesine çok düşkün, çok şevkat dolu ve incelikli bir çocuk. Ancak dış katmanı ismi gibi, soğuk ve sert görünüyor" demişti.