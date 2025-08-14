Taş Bebek doğum gününde kilo almayı diledi
'Taş Bebek' lakaplı sanatçı Gönül Yazar, 89'uncu yaşına girdi. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Yazar'ın yeni yaşından dileği kilo almak oldu.
Türk sineması ve sanat müziğinin usta isimlerinden Gönül Yazar, dostlarıyla birlikte 89'uncu yaşını kutladı.
Ünlü ismi bu mutlu gününde, Semiha Yankı, Süha Diker ve Hakan Eren gibi arkadaşları yalnız bırakmadı.
"BİRAZ KİLO ALMAK İSTİYORUM"
Doğum günü pastasını kesen sanatçı, mumları üflerken dileğini diledi. Sanatçı, "Çok zayıfladım, biraz kilo almak istiyorum. Yeni yaşımda belki koca da olur" sözleriyle arkadaşlarını güldürdü.