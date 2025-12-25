Taşacak Bu Deniz 12. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı: Oruç, Eleni'ye karşı olan aşkını itiraf ediyor!

Taşacak Bu Deniz 12. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı: Oruç, Eleni'ye karşı olan aşkını itiraf ediyor!
TRT 1’in deniz temalı atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezona damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz, 25 Aralık 2025 itibarıyla yayımlanan 12. bölüm ön izleme sahnesiyle izleyicileri bir kez daha derinden etkilemeyi başardı.
TRT 1’in Karadeniz’in hırçın dalgalarını ve imkansız aşkları ekranlara taşıyan sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz, 26 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan 12. bölümüyle izleyiciyi yine duygu seline sürüklemeye hazırlanıyor.
Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman ve Burak Yörük gibi dev isimleri bir araya getiren dizi, yayınlanan son ön izleme sahnesiyle sosyal medyada büyük bir fırtına kopardı.
Dizinin kalbinde yer alan Oruç (Burak Yörük), bugüne kadar içine attığı ve saklamak zorunda kaldığı duygularını nihayet dışa vuruyor. Eleni'ye karşı olan hislerini tüm samimiyetiyle itiraf ettiği o anlar, Karadeniz’in melankolik atmosferiyle birleşince izleyicileri derinden etkiledi.
Bu itiraf, ikili arasındaki tüm engellere rağmen aşkın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.