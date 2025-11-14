'Taşacak Bu Deniz' dizisi bugün var mı? 'Taşacak Bu Deniz' dizisi yeni bölüm ne zaman?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve beğeni toplayan "Taşacak Bu Deniz", serüvenine devam ediyor. Dizinin, milli yas nedeniyle bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin son ve yeni bölümü bugün var mı? 'Taşacak Bu Deniz' dizisi yeni bölüm ne zaman?
OGM Pictures yapımı olan ve geçen hafta Cuma akşamı 10 reytingi geçerek bu sezonun en iyi reyting rekorlarına imza atan TRT 1 'in "Taşacak Bu Deniz" dizisi, hayranları tarafından merak ediliyor.
Taşacak Bu Deniz, yayınlanan yeni fragmanla sosyal medyayı bir kez daha hareketlendirdi. İzleyicilerin haftalardır beklediği yüzleşmeler, sürpriz karakterler ve karanlık geçmişin kapılarını aralayan gelişmeler bu hafta ekrana taşınıyor.
'TAŞACAK BU DENİZ' YENİ BÖLÜM VAR MI?
TRT 1'in yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü bu Cuma saat 20.00'de ekrana gelecek.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yayınlanan fragmanda tansiyonun yükseldiği dikkat çekiyor. Bu bölümde:
Adil, Eleni'yi satan Sultan Ebe'yi İstanbul’dan Karadeniz'e götürürken büyük bir pusuya düşecek.
Şerif'in planı tüm dengeleri alt üst edecek.
Eleni, "bebekken satıldığı" gerçeğiyle yüzleşiyor. Bu bilgi, hem kendi hayatını hem Adil'le ilişkisini sarsacak.
Dizinin kötü karakterlerinden Gezep'in ikizi İlve ortaya çıkıyor. Bu sürpriz girişimde Berna Koraltürk, İlve karakterini canlandıracak. Yeni karakter sezona yön verecek.