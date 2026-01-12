Taşacak Bu Deniz dizisinde şaşırtan ayrılık! Ulviye Karaca diziye veda etti
TRT 1'in bu sezon reyting listelerinde zirveyi zorlayan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz cephesinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Hikayeye kattığı derinlikle izleyicinin gönlünde taht kuran Şükriye karakteri diziye veda etti.
Kızılcık Şerbeti gibi güçlü rakiplerin arasından sıyrılarak 2026 yılının ilk haftalarında reyting listelerinin tepesine oturan Taşacak Bu Deniz, Cuma günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
TRT 1’in 2025-2026 sezonuna damga vuran ve reytinglerde zirve ortağı olan Taşacak Bu Deniz dizisinde, Şükriye karakterine veda ediliyor. Usta oyuncu Ulviye Karaca'nın yapımdan ayrılması, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline gelmişti.
Ulviye Karaca, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştığı bilgilerde ayrılık kararının perde arkasına ışık tuttu. Takipçilerinden gelen "Dizideki rolünüz sona mı erdi? Yoksa siz mi diziden çıkarılmayı talep ettiniz?" sorusuna net bir yanıt veren Karaca, "Benim talebimdir" diyerek bu vedanın tamamen kendi kararı olduğunu vurguladı.
Şükriye karakterinin hikayesinin nasıl noktalanacağı önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümünde netlik kazanacak. Senaryoda Şükriye'nin gidişinin yaratacağı boşluğun, ailenin diğer üyeleri üzerindeki etkisi ve hikayenin ana gidişatını nasıl değiştireceği şimdiden sosyal medyada tartışılmaya başlandı.