Taşacak Bu Deniz dizisinde şaşırtan ayrılık! Ulviye Karaca diziye veda etti

Ulviye Karaca, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştığı bilgilerde ayrılık kararının perde arkasına ışık tuttu. Takipçilerinden gelen "Dizideki rolünüz sona mı erdi? Yoksa siz mi diziden çıkarılmayı talep ettiniz?" sorusuna net bir yanıt veren Karaca, "Benim talebimdir" diyerek bu vedanın tamamen kendi kararı olduğunu vurguladı.