Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Benim kızımın babası hapse girmeyecek!"
Karadeniz’in hırçın dalgaları ve bitmek bilmeyen yayla kavgalarını ekranlara taşıyan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölümde Büyük sır Koçarilere kadar ulaşıyor. Esme'nin "Benim kızımın babası hapse girmeyecek!" sözleri fragmana damga vuruyor.
7 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölüm öncesinde, hikâyedeki kırılma noktalarını işaret eden 2. Fragman sosyal medyada büyük ses getirdi.
Taşacak Bu Deniz | 12. Bölüm Özet
Esme’nin boşanma davasına bir gün kala, Adil Esme’nin yeniden o konağa dönmesinin kendisine vereceği acıyı Esme’ye anlatabilmek için Hicran ve Eleni’yi yemeğe çıkarır. Ama Esme’nin bu harekete hiç beklenmeyen cevabı, Adil’i kalbinin tam ortasından vuracaktır.