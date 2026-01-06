Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Benim kızımın babası hapse girmeyecek!"

Taşacak Bu Deniz | 12. Bölüm Özet

Esme’nin boşanma davasına bir gün kala, Adil Esme’nin yeniden o konağa dönmesinin kendisine vereceği acıyı Esme’ye anlatabilmek için Hicran ve Eleni’yi yemeğe çıkarır. Ama Esme’nin bu harekete hiç beklenmeyen cevabı, Adil’i kalbinin tam ortasından vuracaktır.