Anasayfa Magazin Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Damat Koçari’de! Koçari kiminle?"
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Damat Koçari’de! Koçari kiminle?"
TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 17. bölüm 2. fragmanı, izleyicileri oldukça hareketli ve kıskançlık dolu bir bölümün beklediğini müjdeledi. Adil ve Esme arasındaki sular durulmak bilmezken, yeni tanıtım sosyal medyada şimdiden gündem oldu.
1 / 5
TRT 1’in iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, güçlü oyuncu kadrosu ve Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleminden çıkan sürükleyici hikayesiyle ekran yolculuğuna heyecanla devam ediyor.
2 / 5
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizinin 17. bölüm fragmanı, karakterlerin hayatında radikal değişimlerin sinyalini verdi.
3 / 5
Esme’nin kendisinden sakladığı sırların ağırlığı altında ezilen Adil, tam 20 yıllık bekleyişine sert bir nokta koyuyor. Esme’den uzaklaşmak için ani bir evlilik kararı alan Adil’in ilk "date"ine (buluşmasına) şahit oluyoruz.
4 / 5
Oruç ve Eleni tarafındaki fırtına biraz dursa da, dizinin yeni evli çifti İso ve Fadime ilk kez gerçek duygularıyla karşı karşıya kalıyor.