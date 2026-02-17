Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Frenler tutmuyor!"
TRT 1'in Karadeniz'in hırçın doğasında geçen sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz, 19. bölüm 2. fragmanıyla izleyicileri büyük bir şokun eşiğine getirdi. Yayınlanan son tanıtım, hikâyede artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyallerini veriyor.
"Taşacak Bu Deniz", Karadeniz’in puslu atmosferinde geçen derin hikâyesiyle izleyiciyi heyecan dolu bir dönemece sürüklüyor. Yayınlanan 19. bölüm 2. fragmanı, dizideki dengelerin tamamen değişeceğinin sinyallerini verdi.
Yeni bölümün merkezinde, zoraki evliliklerinde bir çıkış yolu arayan Fadime ve İso yer alıyor. İkili, yollarını ayırabilmek için geçerli bir boşanma bahanesi bulma telaşına düşerken; Esme cephesinde ise vicdan azabı ağır basıyor.
Esme, sakladığı büyük gerçeği artık Eleni’ye anlatmaya karar vererek tehlikeli bir süreci başlatıyor.
Bölümün asıl sarsıcı gelişmesi ise final sahnesinde yaşanıyor. Fadime ve Eleni’nin içinde bulunduğu aracın frenlerinin patlamasıyla yaşanan kaza anı, her iki karakterin de hayatını pamuk ipliğine bağlıyor.