Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Kurtardım. Seni de kendimi de!"
TRT 1 ekranlarının Karadeniz atmosferini ve aileler arası çatışmayı merkezine alan dizisi Taşacak Bu Deniz, 18. bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 13 Şubat 2026 Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümden gelen ipuçları, hikâyedeki güç dengelerinin ve aile içi bağların kökten değişeceğini gösteriyor.
Dizinin sevilen karakterlerinden Oruç Furtuna (Burak Yörük), fragmanda resmen "yeni başkan" olarak ilan ediliyor. Bu durum Furtuna ailesi ve köydeki dengeler açısından yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelirken, Oruç'un bu ağır sorumluluğu nasıl taşıyacağı merak ediliyor.
Geçmişin sırlarıyla sarsılan Eleni, fragmanda duygusal bir çıkış yaparak artık gerçek annesinin yanında yaşamak istediğini dile getiriyor. Ancak Eleni’nin ayrı eve çıkma ve konaktan ayrılma isteği, Oruç cephesinde büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Oruç'un bu konudaki sert tavrı, ikili arasındaki gerilimi tırmandırıyor.
Dizinin hüzünlü çifti İsmail ve Fadime, fragmanda ayrılık planları yaparken görülüyor. Her ne kadar bu kararı alsalar da, birbirlerinden kopmanın verdiği derin üzüntü yüzlerine yansıyor.
Eleni’nin konaktan ayrılma ihtimali, sadece gençleri değil, aile büyüklerini de karşı karşıya getiriyor. Adil ile Esme arasında ipler, bu ayrılık kararı nedeniyle iyice geriliyor.