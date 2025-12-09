Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Sen o kızın babası…”

Dizinin sadık izleyicileri, hikayenin en duygusal ve kritik dönüm noktasına kilitlenmiş durumda. Merakla beklenen 10. bölümün ikinci fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, Esme ve Adil çiftinin, yıllardır süren gizemin ardından Eleni'nin kendi biyolojik kızları olduğu gerçeğini öğrenmelerine dair beklentiler zirveye çıkıyor.

Yayınlanan yeni fragman, bu büyük sırrın ortaya çıkmasına ne kadar yaklaşıldığını gösterdiği için sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelmiştir. Yeni bölümde bu büyük gerçeğin açığa çıkıp çıkmayacağı, dizinin akışını tamamen değiştirecek.