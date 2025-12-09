Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Sen o kızın babası…”
“Taşacak Bu Deniz” dizisinin merakla beklenen 10. bölüm 2. fragmanının yayınlanması, dizinin sadık izleyicileri arasında büyük heyecan yarattı. Fragmanın kısa sürede gördüğü yoğun ilgi, hikayenin en kritik dönemeçlerinden birine yaklaşıldığının sinyallerini veriyor.
TRT 1 ekranlarının son haftalarda en çok izlenen yapımları arasına giren ve reytinglerde zirveyi zorlayan dizisi “Taşacak Bu Deniz”, çarpıcı hikayesiyle seyircinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizi, iki düşman ailenin amansız mücadelesi ile bu mücadelenin ortasında büyüyen fırtınalı bir aşk hikayesini merkezine almaktadır.
Güçlü yönetmen ve oyuncu kadrosu sayesinde “Taşacak Bu Deniz”, yayınlandığı her hafta reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor.
Dizinin sadık izleyicileri, hikayenin en duygusal ve kritik dönüm noktasına kilitlenmiş durumda. Merakla beklenen 10. bölümün ikinci fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, Esme ve Adil çiftinin, yıllardır süren gizemin ardından Eleni'nin kendi biyolojik kızları olduğu gerçeğini öğrenmelerine dair beklentiler zirveye çıkıyor.
Yayınlanan yeni fragman, bu büyük sırrın ortaya çıkmasına ne kadar yaklaşıldığını gösterdiği için sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelmiştir. Yeni bölümde bu büyük gerçeğin açığa çıkıp çıkmayacağı, dizinin akışını tamamen değiştirecek.