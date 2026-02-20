Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden kareler paylaşıldı
Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşam (20 Şubat 2026) yayınlanacak 19. bölümünde Karadeniz'in hırçın dalgaları kadar sert bir dram yaşanıyor. Dizinin yeni bölümünden kareler paylaşıldı.
Taşacak Bu Deniz, 20 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına toplayacak. Dizinin yeni bölümünden kareler paylaşıldı. Kareler yeni bölüm heyecanını daha da artırdı.
Eleni ve Fadime’nin Kader Anı
Eyüphan, İso’ya duyduğu nefretle gözünü karartıp pikabın frenlerini bozarak ölümcül bir tuzak kurar. Ancak kaderin acı bir cilvesi olarak:
Araca İso değil, ilk iftarlarını Esme ile açmak isteyen Eleni ve Fadime biner.
Frenleri tutmayan araç kontrolden çıkarak uçurumun kenarına sürüklenir. Eleni ve Fadime’nin bu feci kazadan sağ kurtulup kurtulamayacağı, dizinin en büyük merak konusu haline gelmiş durumda.
Farklı bir inanca sahip olmasına rağmen Eleni, Oruç’un rehberliğinde ilk orucunu tutar. Bu durum ikili arasındaki bağı güçlendirirken, Zarife’nin evlilik planlarını da alevlendirir.
Esme, Şerif’in baskısından kurtulup kendi hayatını kurmaya çalışırken, bir yandan da Adil’i kapısında nöbet tutacak kadar çaresiz bırakır.