Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden kareler paylaşıldı

Eleni ve Fadime’nin Kader Anı

Eyüphan, İso’ya duyduğu nefretle gözünü karartıp pikabın frenlerini bozarak ölümcül bir tuzak kurar. Ancak kaderin acı bir cilvesi olarak:

Araca İso değil, ilk iftarlarını Esme ile açmak isteyen Eleni ve Fadime biner.

Frenleri tutmayan araç kontrolden çıkarak uçurumun kenarına sürüklenir. Eleni ve Fadime’nin bu feci kazadan sağ kurtulup kurtulamayacağı, dizinin en büyük merak konusu haline gelmiş durumda.