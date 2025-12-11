Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı: "Biz ekran başında ağlarken onlar.."
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Taşacak Bu Deniz, yeni sezonun en çok dikkat çeken ve yüksek reyting alan yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Dizinin yeni bölümlerinin yanı sıra kamera arkası da izleyicileri gülümsetiyor. İşte Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni kamera arkası görüntüleri
TRT 1 ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, güçlü oyuncu kadrosu ve Karadeniz'in büyüleyici atmosferini yansıtan çekimleriyle izleyiciden tam not almayı sürdürüyor.
Dizinin başrollerini, performanslarıyla adından söz ettiren Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal paylaşıyor. Hikaye, Karadeniz Bölgesi'nin kendine has kültürünü, sert ve doğal yapısını merkeze alarak, bölgenin köklü aileleri Furtuna ve Koçari arasındaki tutkulu ilişkileri ve derin gizemleri ele alıyor
Çekimlerinin büyük bir bölümü Trabzon'da gerçekleştirilen dizi, her geçen hafta reytinglerini artırarak sezonun en başarılı projeleri arasında yer almayı başardı.
Son olarak, dizinin kadrosuna genç ve yetenekli oyuncu Naz Çağla Irmak, hikayeye yeni bir dinamizm katacak olan Savcı Feride karakteriyle dahil oldu.