'Taşacak Bu Deniz' oyuncusu Burcu Cavrar'dan aşk iddialarına yanıt
"Taşacak Bu Deniz" dizisinin Hicran’ı Burcu Cavrar, rol arkadaşı Onur Dilber ile hakkında çıkan aşk iddialarına açıklık getirdi. İşte başarılı oyuncunun son dönemde magazin gündemini meşgul eden bu söylentilere dair verdiği yanıt...
TAŞACAK BU DENİZ'İN HİCRAN'I VE GEZEP'İ
Dizide "Hicran" karakterine hayat veren Cavrar ile "Gezep" karakterini canlandıran Onur Dilber’in ekrana yansıyan uyumu, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından gerçek hayatta da bir birliktelik yaşayıp yaşamadıkları sorusunu gündeme getirmişti.
“SADECE İYİ BİR PARTNER ENERJİMİZ VAR"
Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Rol arkadaşı ile aralarındaki bağın tamamen profesyonel bir dostluk çerçevesinde olduğunu vurgulayan Cavrar;"Öyle bir şey yok. Biz arkadaşız, birbirimizi çok seviyoruz. Sadece iyi bir partner enerjimiz var" diyerek aralarındaki samimiyetin iş disiplinine dayalı bir dostluktan ibaret olduğunun altını çizdi.